F1 Frederic Vasseur | Un altro GP difficile ma il passo non era male Sainz buona gara Sull’azzardo di Leclerc…

(Di domenica 7 luglio 2024) C’è aria testa in casa Ferrari al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, la scuderia del Cavallino Rampante ha vissuto una domenica davvero negativa. Carlosha chiuso al quinto posto ma ad ampio distacco dal podio, mentre Charles Leclerc (anche per una strategia sbagliata) non è andato oltre la 15a posizione. Non solo, la direzione tecnica della SF-24 ha messo in mostra una marcia indietro preoccupante tornando al pacchetto precedente. domina la scena precedendo Max Verstappen per 1.4 secondi, quindi completa il podio Lando Norris a 7.5. Quarto Oscar Piastri a 12.4, quinto Carlosa 47.3, mentre è sesto Nico Hulkenberg a 55.