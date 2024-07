Euro 2024 Erdogan attacca | squalifica Demiral politica punizione per intera Turchia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Il presidente turco Recep Tayyipha elogiato la nazionale come “i nostri campioni” dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Olanda nei quarti di finale diha fatto visita alla squadra dopo la partita sabato sera nello spogliatoio dello Stadio Olimpico di Berlino. Era arrivato in aereo per la partita insieme a sua moglie Emine. “Mi congratulo con tutti voi. Siete i nostri campioni, indipendentemente dal risultato di oggi“, ha dettoai giocatori, citato dai media turchi.ha detto che la squadra ha del potenziale e “continueremo questo lavoro in futuro“. Lo si apprende dall’Adnkronos. Il presidente ha stretto la mano a tutti i giocatori, compreso il difensore Merih, che ha saltato la partita a causa di unadi due partite imposta dall’organo decisionale Uefa per aver fatto il controverso saluto del lupo dopo aver segnato negli ottavi di finale contro l’Austria.