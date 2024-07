Dossena lavoro e tridente Giusto puntare su di lui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Sono trascorsi nove anni da quando Pietro Menegatti (nella foto) ha lasciato la Spal, ma per tutto quello che è accaduto successivamente sembra passata una vita intera. Il portiere originario di Ariano Polesine riporta alla mente dei tifosi il primo biennio della società guidata dalla famiglia Colombarini e dal presidente Mattioli, e a quella squadra che in due stagioni – prima in Seconda Divisione e poi in Lega Pro unica – vide alternarsi sulla panchina i tecnici Rossi, Gadda e Brevi prima di finire nelle mani di Semplici. Menegatti poi ha proseguito la propria carriera tra serie C e D, e da qualche anno si è stabilito nei pressi di Alberobello, dove ha costruito la propria famiglia. Negli ultimi cinque anni, l’unica esperienza lontano dalla Puglia lo ha portato a Ravenna, dove per sei mesi – nella seconda parte della stagione 2021-22 – ha lavorato agli ordini di mister, nuovo allenatore della Spal.