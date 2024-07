Deadpool & Wolverine il regista ammette | Questo non è come qualsiasi altro film del MCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 7 luglio 2024)non ètutti idel MCU che abbiamo visto fino ad ora, secondo Shawn Levy. Ilha anticipato diverse sorprese in serbo durante un’intervista con Total. Mentre il MCU è ormai di lunga data, Levy vedeun’opportunità per espandere ciò chefranchise può offrire. Nel trailer del prossimoMarvel,si definisce il “Gesù della Marvel”., naturalmente, ha portato a un’ondata di persone che hanno detto che il Mercenario Chiacchierone stava per salvare il MCU. La giuria non ha ancora deciso. Ma Levy ha intenzione di provare a faresi deve. Lui, Ryan Reynolds e Hugh Jackman si sono divertiti a faree si vede. “Non avevamo idea che sarebbe statomomento unico in cui la gente si chiede cosa significhi ancora il MCU”, ha detto Levy durante l’intervista.