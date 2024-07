Coppia di anziani di Filottrano si toglie la vita nel laghetto di Montefano

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 7 luglio 2024) Un suicidio è avvenuto a(Macerata). Domenica mattina alle 10 un’auto si è inabissata neldel circolo Wild Fish Azzoni per la pesca sportiva. A bordo c’erano due persone, che hanno perso la. Si tratta di unadidi, lui 92 anni e lei 84 anni. In base a quanto riportato dai presenti, la Punto nera stava percorrendo la stradina che costeggiava il lago, prima della sterzata che l’ha fatta inabissare. Due giovani si sono tuffati per provare a salvare i passeggeri ma invano. Una squadra dei vigili del fuoco composta da cinque persone è intervenuta per le operazioni di recupero dei due corpi, oltre a due uomini del comando di Ancona con autogru e tre sommozzatori di Teramo. Per gli inquirenti, non ci sono dubbi: una scelta volontaria.