Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 7 luglio 2024

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il prossimo 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunquelee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA È arrivata l’ufficialità di Piotr Zielinski, dopo il contratto già depositato lo scorso mercoledì. Si tratta del primo annuncio per il-2025, con il centrocampista polacco preso a scadenza di contratto col Napoli. Con la stessa formula arriverà Mehdi Taremi dal Porto, mentre si attende solo la formalizzazione per Josep Martinez a titolo definitivo dal Genoa.