Calcio Arrivato il pass dalla FIGC | l’SSC Ancona ammessa in D

(Di domenica 7 luglio 2024) Il nulla osta tramite Pec,iscrizione da perfezionare entro l’11 luglio. Poi, Gadda e company, daranno il via alla costruzione della squadra in vista dei tanti derby marchigiani (ben 16), 7 luglio 2024 – La S.S.C.in Serie D. Ora è proprio ufficiale. Arrivata ieri la Peca sancire definitamente l’operazione. È lo stesso sindaco Daniele Silvetti a farne l’annuncio tramite i suoi canali social. Entro giovedì 4 delle ore 18, la documentazione doveva essere depositata in sede a Roma con tanto di assegno da 400mila euro, cosa a cui lo stesso sindaco anconetano in persona, insieme al direttore tecnico Brilli, ha provveduto. Si aspettava la conferma probabilmente lunedì mattina, invece la risposta affermativa è arrivata ieri in mattinata: “Con la presente, si comunica che il Presidente Federale, d’intesa con in Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art.