Basket | Porto Rico batte il Messico e raggiunge la Lituania in finale al Preolimpico di San Juan

(Di domenica 7 luglio 2024) Saràladeldi San. I padroni di casa, come ampiamente preventivato, battono ilper 98-78, anche se incontrano un’importante resistenza nel primo quarto (e, in generale, per 25 minuti) prima che l’inevitabile solco si crei tra due squadre di livello diverso. Stavolta Tremont Waters incide eccome con 24 punti, mentre ce ne sono 20 di Jordan Howard. Dall’altra parte non bastano i 23 di Fabian Jaimes e i 13 di Karim Rodriguez. Il primo periodo è anche il migliore dei messicani, che vanno subito via sulle ali di tre uomini: Jaimes, Rodriguez e Joshua Ibarra. Immediato il vantaggio di 4-12 ricucito soprattutto da Romero. Waters firma la parità a quota 20, poi per quasi due minuti è soloche dopo 10? è avanti 20-25.