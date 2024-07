Auto contro un muro muore una bimba di 3 anni Il padre sprovvisto di patente aveva bevuto troppo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 luglio 2024) AGI - Unadi tre, Aurora, è morta intorno alle 3:30 della notte scorsa in un incidente stradale in via Natta a Villabate, alle porte di Palermo. La piccola viaggiava nella Volskswagen Polo di famiglia guidata dal papà 40enne, risultato con un tasso alcolemico superiore al consentito e privo di. L'uomo dopo una curva ha perso illlo del mezzo che si è schiantatounsenza che ci fossero altri veicoli. Dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Misilmeri, l'uomoun tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro, inoltre gli era stata ritirata lae la vettura era sprovvista di assicurazione. Illesi nello schianto il conducente, la moglie e il fratellino gemello della vittima.