Vaccini ai bambini scontro sulla proposta di Borghi | Stop all' obbligo

(Di sabato 6 luglio 2024) La Lega ha presentato due emendamenti al decreto sulle liste di attesa in sanità, all'esame del Senato, in cui si chiede di cancellare la legge Lorenzin sull'vaccinale per ie la legge del 2022 che ha reso obbligatorio l'inserimento dei dati delle prestazioni nel Fascicolo sanitario elettronico. I due emendamenti sono a prima firma del senatore leghista Claudio. Soprattutto il primo emendamento ha scatenato aspre polemiche, con il Pd che con Francesco Boccia parla di "assurda provocazione" e l'infettivologo Matteo Bassetti che accusa il leghista di inseguire il "consenso politico del movimento no-vax". "Il primo emendamento chiede di cancellare la legge Lorenzin e tornare allo stato 'ex ante', ovvero togliere l'dei dodici, e tornare a quattro obbligatori, e otto consigliati", spiega lo stessoall'Agi.