Una tre giorni a tema ’movida’ In programma anche un contest

(Di sabato 6 luglio 2024) Esordio col botto, ieri sera, per ‘Movida’, la kermesse che fino a domani animerà il centro storico di Colli del Tronto. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco, guidata con passione ed entusiasmo dalla presidente Francesca Pietrangelo, in sinergia con il Comune: l’obiettivo è quello di creare delle serate di divertimento e di aggregazione che siano in grado di coinvolgere tutti, dai giovani ai più adulti. Stand gastronomici, birra artigianale, cocktail e tanta musica: questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la prima serata della manifestazione. In piazza 25 Aprile c’è stato spazio per la musica salentina con ‘Menamè’, mentre in piazza Garibaldi è andato in scena il primo appuntamento del ‘Collisioni Song’, una rassegna dedicata ad artisti emergenti provenienti da ogni parte del centro Italia.