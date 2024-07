Ufficiale il tabellone della Coppa Italia 2024 25 | l’Atalanta può sfidare il Bologna ai quarti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo la sconfitta contro la Juventus in finale il maggio scorso,riparte alla caccia di quellagià accarezzata tre volte prima di fermarsi in finale: la Lega Serie A ha infatti ufficializzato ilper l’edizione/25. Il percorso nerazzurro inizierà a dicembre, agli ottavi di finale (in programma nelle settimane del 4 e del 18 dicembre). Per capire chi sarà l’avversario bisognerà attendere i turni preliminari: una tra Cesena e Padova sfiderà il Verona, mentre dall’altra parte si sfidano Frosinone e Pisa. Le vincenti di queste due gare si affronteranno nei sedicesimi a settembre. Da lì uscirà l’avversaria. Nell’eventuale quarto di finale la sfida potrebbe essere contro ilo il Monza, mentre in un’ipotetica semifinale l’avversaria potrebbe essere la Fiorentina o la Juventus.