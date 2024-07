Turismo traina l' economia ' lotta a affitti brevi è un danno'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "Banca d'Italia e Istat sono chiarissimi, l'di Roma e del Lazio tiene, con un tasso di crescita nel 2023 pari a quello nazionale, solo grazie al". E la forza di questo comparto sta nel "successo del settore extra-alberghiero. Anche in questo caso le statistiche sono chiarissime: nel 2023 nel Lazio gli arrivi in bed & breakfast e alloggi diversi dagli hotel sono saliti di ben il 34,6%". A riportare i dati è la Confedilizia che, alla luce dei numeri, invita a non demonizzare il settore perché laaglinon sarebbe "solo ingiusta, ma anchesa per l'". Secondo l'associazione, le proposte restrittive avanzate in tante città italiane o addirittura i blocchi totali come quelli decisi a New York e Barcellona "non sarebbero solo immorali e lesive del diritto alla proprietà privata, ma anchese per l'".