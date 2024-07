Tagli ai Comuni i numeri della sforbiciata Il Mef corregge il tiro ma continua a chiedere più sacrifici a chi ha più fondi Pnrr | sindaci contro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo settimane di polemiche e trattative tra Stato ed enti locali arriva l’ufficializzazione deiorizzontali per un totale di 250 milioni l’anno in arrivo pere province di qui al 2028 sulla base dell’ultima legge di Bilancio. Le grandi città restano ovviamente le più colpite in valore assoluto: lasul quinquennio sarà di 100 milioni per Roma e 60 per Milano che scendono rispettivamente a circa 80 e 48 milioni tenendo conto di un conguaglio legato alle minori entrate causate dal Covid. Per Genova si parla di 18 milioni lordi (14,4 netti), per Firenze di circa 15 lordi (12 netti), per Venezia di 14,2 lordi (11,3 netti), per Bologna di 13 milioni lordi (10,4 netti). Seguono Bari che dovrà rinunciare a 8,5 milioni lordi e 6,8 netti e Verona con 5,8 lordi e 4 netti (vedi tabella sotto).