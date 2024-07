Southgate afferma che Shaw è un potenziale titolare contro Swiss

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 luglio 2024) 2024-07-05 22:24:20 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Garethha dichiarato che sta valutando se schierare direttamente Luke, di nuovo in forma, nella formazione inglese per affrontare la Svizzera. Il terzino sinistro del Manchester United non gioca da quando è uscito zoppicando dalla partita di Premier Leagueil Luton il 18 febbraio. Garethha confermato che Lukesarà disponibile per la partitadell’Inghilterrala Svizzera domani. Sarebbe la sua prima partita da febbraio, dovrebbe giocare? foto.twitter.com/5tsGVH2pLw — Calcio su TNT Sports (@footballontnt) 5 luglio 2024 La sua inclusione nella squadra ha destato qualche perplessità, ma negli ultimi giorni ha lavorato duramente per tornare ad allenarsi e, poiché l’Inghilterra impiega il destro Kieran Tripper sulla sinistra della difesa, c’è chi chiede di inserirlo per garantire l’ampiezza naturale quando l’Inghilterra affronterà la Svizzera a Dusseldorf sabato (ore 17:00 BST).