Si allontana da casa 15enne pontina ritrovata da Carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 luglio 2024) La sera del 4 luglio a Latina, una donna classe 1980 residente a Sezze (LT), ha segnalato presso la Stazione deidi Latina l’mento della figlia, classe 2009. La giovane era uscita dialle 08:00 del mattino per recarsi a Latina per un corso di recupero, senza fare ritorno. L’Inizio delle Ricerche Le ricerche sono partite immediatamente, con idella Stazione di Latina che si sono attivati per rintracciare la minorenne. Dopo circa due ore di intense ricerche, la ragazza è stata trovata nei pressi delle autolinee. La Motivazione della Scomparsa L’adolescente ha riferito aidi aver trascorso la giornata con il proprio fidanzato. A causa della batteria scarica del suo cellulare, non era stata in grado di comunicare con la madre e informarla dei suoi spostamenti.