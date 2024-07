Scivoli e tuffi lunedì riapre Lodi Splash

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Con tante novità è pronto a ripartire. L’acquapark alla frazione Muzza di Cornegliano, con ingresso in viale Olimpia, apre le porte al pubblico, dopo che, in solo un mese e mezzo di lavori, è tornato a lucido. C’è stato infatti un importante rinnovamento generale, risolvendo problemi storici del luogo, a cominciare dall’attrazione principale: glid’acqua. Questi sono stati rinnovati, in particolare quelli nell’area bambini (i precedenti erano troppo consumati). Anche gli altri 4sono stati puliti, messi a norma e rinnovati esteticamente). L’attrazione principale del parco, il grande scivolo ad onda a 5 corsie, è stato rifatto. Interventi anche all’impianto di clorazione e alle pompe stesse e migliorato anche il fondale della piscina.