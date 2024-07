Produzione e distribuzione pasti nelle scuole via ai lavori per il nuovo centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) La Spezia, 5 luglio 2024 – Avviati iper ilcottura per lae ladeinei plessi scolastici comunali e così, questa mattina, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha effettuato un sopralluogo alle Pianazze con Davide Mazzola, titolare della Hesperio Scarl Fabrizio Gazzo della Cora’s srl e il dirigente del Comune, Massimiliano Curletto. L’importo per la costruzione delcottura in via delle Pianazze è pari a 2.631.300 euro. “L’avvio deiper il– dichiara Peracchini – rappresenta una notizia estremamente positiva per la nostra città. Questosarà in grado di garantire oltre 5000al giorno per tutti gli alunni dellespezzine, assicurando un miglioramento significativo nella qualità del servizio mensa.