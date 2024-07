Pandinese scopre l’inganno Contratti fasulli denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) "Guardi lei deve pagare delle tasse arretrate perché affitta due appartamenti e non versa il dovuto". Questo quanto si è sentito dire undall’Agenzia delle entrate e così ha scoperto, in quel momento di aver affittato due case a degli stranieri. L’uomo ci ha messo un po’ a realizzare e un altro po’ a far capire a chi gli avanzava questa contestazione che gli appartamenti in questione erano sì suoi, ma che lui non li aveva affittato alle persone indicate: uno era sfitto e l’altro in affitto a una coppia di italiani da anni. Ma davanti ai documenti che ne certificavano la locazione a persone straniere, dopo un altro po’ di tempo e dopo molta incredulità, l’arcano è stato svelato: la firma sotto gli atti non era la sua, qualcuno si era finto lui e aveva stilato dei documenti dove qualcun altro risultava risiedere nelle sue case.