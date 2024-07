Olanda-Turchia Koeman | Con un po’ di fortuna abbiamo vinto nessuno si aspettava di vederci in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ronald, ct dell’, ha parlato ai microfoni di NOS dopo la vittoria contro lanel quarto di finale di Euro 2024: “Prestazione eccellente.iniziato bene, poi loro hanno iniziato a difendere meglio gli spazi. Noicontinuato a giocare allo stesso modo, loro lo hanno capito e sono riusciti a prendere il sopravvento“.ha poi commentato l’errore di Denzel Dumfries, che in occasione del gol dellaha tenuto tutti gli avversari in gioco: “Mi sono chiesto cosa stesse facendo e perché non fosse in linea con i compagni. Ma dovremmo avere tutti un cuore grande come lui. Con un po’ dialla fine siamo riusciti a ottenere la vittoria. Spesso veniamo criticati per aver ceduto, ma oggi non lofatto“.