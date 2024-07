MotoGP Qualifiche Germania 2024 | pole position per Martin

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Unada record per Jorgenelledidella. Lo spagnolo, leader del Motomondiale, si è preso un inizio di sabato mostruoso facendo segnare il miglior tempo di sempre (1:19.423) del circuito del Sachsenring. Un grande biglietto da visita per il primatista della classifica piloti che deve rispedire al mittente l’assalto di Francesco Bagnaia di Ducati, oggi quarto. Grande prova per Trackhouse che ha portato al secondo e terzo posto i due piloti (Miguel Oliveira e Raul Fernandez). Quinto Alex Marquez su Gresini Racing, mentre al sesto posto si è piazzato Franco Morbidelli. Settimo, invece, Maverick Vinales di Aprilia che aveva ben impressionato nella giornata di ieri.: l’ordine di arrivo delle prove cronometrate (Credit foto – canali del team statunitense) Jorge(Ducati) Miguel Oliveira (Aprilia) Raul Fernandez (Aprilia) Francesco Bagnaia (Ducati) Alex Marquez (Ducati) Franco Morbidelli (Ducati) Maverick Vinales (Aprilia) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Enea Bastianini (Ducati) Pedro Acosta (KTM) Brad Binder (KTM) Marco Bezzecchi (Ducati) Marc Marquez (Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha) Augusto Fernandez (KTM) Jack Miller (KTM) Takaaki Nakagami (Honda) Luca Marini (Honda) Johann Zarco (Honda) Joan Mir (Honda) Stefan Bradl (Honda) Remy Gardner (Yamaha) (Credit foto – pagina Facebook Pramac Racing) L'articoloperproviene da Metropolitan Magazine.