LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Russell e Hamilton volano sul bagnato davanti a Norris Sainz 4 Leclerc 6

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23migliora in 1:38.444 e si avvicina al suo 1:37.529.fa ancora meglio in 1:38.056. 13.21ancora in 1:39.936,1:45.850,si lancia in questo momento. Ocon 1:42.431. 13.19 In pista solamente le due Mercedes, Bottas, Ocon e Ricciardo. Tutti gli altri sono già ai box e attendono le qualifiche. Anzi, esce ora. 13.17 In questo momento i tempi sono interlocutori.chiude in 1:39.980 a 2 secondi dal suo crono. 13.15 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 GeorgeMercedes1:37.529 3 2 LewisMercedes+0.035 3 3 LandoMcLaren+0.185 34 CarlosFerrari+0.610 2 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.864 36 CharlesFerrari+0.925 3 7 Oscar PIASTRI McLaren+1.