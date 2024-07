La motobarca Airone si allaga | Messo in salvo l’equipaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) CASTIGLIONE DEL LAGO - Dopo la notizia - su queste colonne - dell’affondamento del mezzo per il dragaggio dei sedimenti del lago Trasimeno è stata Busitalia, Società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, a confermare che in data 2 luglio sul lago Trasimeno presso la darsena dei pescatori di Panicarola, nel comune di Castiglione del Lago, ladurante uno scavo subacqueo è stata interessata da unmento della sala macchine che ne ha determinato l’affondamento parziale. "Immediata - scrivono in una nota - la messa in sicurezza delche era al lavoro sulla motonave e che è risultato illeso; sono seguite le attività di stabilizzazione della motonave e, riscontrata una leggera perdita di gasolio, ne è seguita l’attivazione delle procedure di emergenza previste.