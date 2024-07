La Città Ecologica si mobilita per l' ambiente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Pisa, 6 luglio 2024 - Lasiper l': "Peggio del peggio, peggio del peggiore incubo. Da tempo dicevamo che l’inserimento del CISAM nelle aree a destinazione militare con possibilità di espansione volumetrica senza limiti dell’edificato esistente, previsto dl PIP, avrebbe aperto la strada a disastri ambientali. Ma non avremmo mai immaginato che, con un colpo di mano, il governo Meloni inserisse in un Decreto legge relativo ad infrastrutture civili un comma che dà il via ad una gigantesca base militare, collocata in un’area del parco, nel cuore di una foresta patrimonio Unesco. Dalla planimetria allegata al Decreto si ricava un’occupazione si suolo boscato al CISAM attorno ai 90 ettari: un’enormità, se si considera che a Coltano, dove trovavano spazio anche i Carabinieri Cinofili (non più previsti al CISAM), il poligono di tiro e la pista addestrativa automobilistica (ora localizzati a Pontedera con nuovo ulteriore consumo di suolo), era prevista un’occupazione complessiva di 73 ettari.