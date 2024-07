In tanti sul fiume per la riscoperta del ponte romanico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Arezzo, 6 luglio 2024 – “Oh, this is really nice!”. “Tres joli”. “Se on jotain ainutlaatuista”. Ilsul Fosso di Valiano ha incantato tutti. Inglesi, francesi, finlandesi, italiani; residenti e visitatori che, incuriositi dalla notizia del recupero dell’antico manufatto, riportato alla luce dai lavori di manutenzione realizzati a quattro mani dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e dal Comune di Capolona, hanno partecipato questa mattina alla passeggiata sul, organizzata per far conoscere ed apprezzare lo storico gioiello: un piccolo by pass in pietra a schiena d’asino, che scavalca il corso d’acqua nei pressi dell’abitato di San Martino Sopr’Arno, nel comune di Capolona, e che, liberato dalla vegetazione, oggi, fa bella mostra di sé arricchendo il patrimonio artistico-culturale di una zona che ha tanto da offrire.