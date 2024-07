Il Milan si raduna lunedì 8 luglio | la Curva Sud non ci sarà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)o, 62024 – LaSud ha annunciato che non saluterà la squadra in occasione del raduno,ello. Dopo lo sciopero delle ultime giornate (niente cori, bandiere, striscioni) interrotto solo in parte nell'ultima partita di campionato con la Salernitana, anche per salutare Pioli, Giroud e Kjaer, la tifoseria organizzata prende posizione in vista della nuova stagione. © foto Roberto Garavaglia/Agenzia Aldo Liverani sas La nota “Con l'ormai tradizionale raduno diello,prende il via ufficialmente la nuova stagione del, ma a differenza di quanto avviene da diversi anni a questa parte, la tifoseria organizzata nonpresente”, si legge nel comunicato. “Il rinnovo massivo degli abbonamenti da parte del popolo rossonero, nonostante i sostanziosi rincari, rimarca ancora una volta l'amore incondizionato per questi colori nonché la fiducia riposta nell’operato della società, che si è recentemente esposta con dichiarazioni sulle ambizioni sul presente e sul futuro del”.