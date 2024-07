Hermoso-Inter i nerazzurri hanno due dubbi principali | il primo segno di Oaktree! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Marioè un giocatore sul quale l’sta effettuando delle valutazioni in merito a un suo possibile ingaggio a parametro zero in estate. Due sono iostacoli alla conclusione positiva dell’affare. IL PUNTO – Mariorappresenta uno dei nomi più caldi del mercato in entrata dell’. Il club nerazzurro, posto davanti all’opportunità di affondare concretamente il colpo per il suo acquisto nella finestra estiva di calciomercato, si è fermato a riflettere. In particolare, a tenere banco nei pensieri dei dirigenti della società meneghina è la convenienza di un affare che, pur essendo imbastito a parametro zero, comporterebbe dei costi annuali non facilmente digeribili daper una motivazione molto chiara.sul taccuino dell’: i nodi da risolvere! DUE OSTACOLI – In tal senso, la decisione della dirigenza dell’di non affondare il colpo per, al momento, risponde a due ragioni: i costi e l’età dello spagnolo.