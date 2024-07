Giunta Pirani non scioglie i nodi | troppe donne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Della nuovatargata Francescoancora nessuna ufficializzazione. Il primo Consiglio comunale invece è stato appena convocato per lunedì 15 alle 18. I nomi degli assessori dovrebbero essere comunicati tra lunedì e martedì. Lungaggini che stanno determinando anche la mancata realizzazione, a estate più che iniziata, del calendario degli eventi, per cui l’amministrazione Pugnaloni ha lasciato a bilancio 70mila euro. Ci vuole più tempo rispetto al previsto, è tuttora difficile conciliare i "bisogni" di una coalizione così ampia. "Preferisco prendermi qualche giorno in più per avere una squadra coesa per i prossimi cinque anni", ha ribadito il sindaco, che ieri, tra le varie cose, ha ricevuto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Pierpaolo Patrizietti.