Germania l’addio di Kroos | Tristezza e vuoto al triplice fischio sono orgoglioso

(Di sabato 6 luglio 2024) “Era il 29 settembre 2023, squilla il telefono. Mi chiama Julian Nagelsmann. Richiesta: ritorno in nazionale. Il mio cuore ha detto sì e ho accettato. Primo pensiero stamattina, 6 luglio 2024: ‘felice di averlo fatto, nonostante lae ilche ho sentito al. Ho sempre visto in questa squadra più di quello che aveva dimostrato negli ultimi anni, ma non mi aspettavo che in così poco tempo fosse possibile avere una chance realmente credibile di vincere gli Europei ed essere ancora una volta al livello dei migliori. Ecco perchémoltodi quello che ha fatto questa squadra“. Con queste parole alla stampa, Toniha definitoalla Nazionale tedesca dopo gli Europei in. In seguito alla dolorosa eliminazione per mano della Spagna, come già annunciato prima dell’inizio della competizione, la stella del Real Madrid ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni per nazionali.