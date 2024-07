Dove andare in Toscana per fuggire dal caldo Monti foreste e parchi | i luoghi da visitare per stare al fresco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 6 luglio 2024 – La colonnina di mercurio sta per impennarsi notevolmente e lasta per essere investita dalla prima vera grande ondata ditorrido. Ci aspettano giorni con temperature molto elevate, che in alcune zone arriveranno a sfiorare anche i 40°. Per chi non vuole rinchiudersi in casa coi condizionatori accesi, ma non può ancora concedersi delle lunghe giornate di relax al mare, puòa caccia delin alcune zonel’aria consente di trovare refrigerio dalla calura e dall’umidità. Tra boschi,e aree verdi, ecco la nostra guida aiin cui fare tappa inper starsene all’ombra e respirare un po' di aria fresca. Pratolino La Verna Monte San Michele La foresta di Sant’Antonio Lecasentinesi Foresta di Vallombrosa La Consuma Montesenario Monte Morello Pratolino Per chi ricerca ombra e frescura il parco di Villa Demidoff è una meta ideale.