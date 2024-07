Disoccupati a scuola di rammendo la filiera difende gli antichi mestieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Prato, 6 luglio 2024 – La nuova frontiera anche del tessile sarà l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Prima che un computer riesca però a sostituire occhi e mani esperte delle rammendine pratesi passerà del tempo e probabilmente non accadrà mai che l’uomo sia sostituito, per questo è necessario correre ai ripari. Le pezze hanno bisogno di essere prodotte e spedite ogni giorno da qui l’esigenza di trovare figure professionali che possano colmare il gap generazionale di cui soffre ormai da tempo il distretto. E su cui c’è un’attenzione particolare da parte delle associazioni di categoria. In particolare il mestiere della rammendina rappresenta, nelladel distretto pratese, un ruolo chiave e molto specifico che spesso viene dato come uno dei"a rischio scomparsa" e senza dubbio con scarso ricambio all’interno delle imprese specializzate.