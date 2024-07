Collaborazione tra Comuni Apre l’Ufficio di Prossimità | giustizia vicina ai cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Martedì prossimo apriràdiall’interno del palazzo comunale, uno sportello informativo dove l’utenza potrà ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al Tribunale di Milano. Un servizio che sarà accessibile solo nella giornata di martedì, a cui possono rivolgersi i residenti neidi Arluno, Bareggio, Boffalora, Casorezzo, Marcallo, Mesero, Ossona, Robecco, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone. "Questo è un altro importante esempio diistituzionale tradel territorio a favore dei residenti, in questo caso avndo laal cittadino", ha sottolineato, in occasione della presentazione dello stesso, il sindaco Luca Del Gobbo. "Con il nostro personale, adeguatamente formato, abbiamo creato questo sportello diall’interno dell’articolata struttura che fa capo al Segretario Generale, per dare risposte il più possibile efficaci ed efficienti in un settore complesso come quello dellaoffrendo orientamento e assistenza gratuiti per quelle funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale ma che spesso, in tutti ie specialmente nelle persone più fragili, sono sentite come distanti e poco fruibili".