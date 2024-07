Chiesa denaro medioevo templari e i Rosacroce

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 6 luglio 2024) Laanche nelera mossa da politiche basate sul depauperamento delle ricchezze naturali dei territori dominati e sulla potenza militare ed economica del. Deforestazione, dazi, spese militari per le crociate di cui molte ricchezze restavano nelle casse del Papato, per questo Federico II” lo svevo” ritardava la spedizione in Terra Santa, in fin dei conti il 5X 1000 o 8X 1000 ‘un c’era. Tra i vari ordini delle truppe che cercavano di liberare la Terra Santa, vi furono i, un ordine di Cavalieri con la Croce di Lorena. La leggenda o la realtà dice che essi ritrovarono antichi documenti che indicavano che Gesù fosse sopravvissuto alla Crocifissione e fosse stato salvato, tramite vino dopato che fece cadere nel sonno i soldati romani a guardia del sepolcro e che in seguito si fosse sposato con Maria Maddalena da cui poi ebbe due figli.