Bufera su Biondi | Avvocato Denuncia Spese Indebite e Chiede Dimissioni

(Di sabato 6 luglio 2024) L'Aquila - L'Fausto Corti ha sollevato un polverone su Facebook,ndo una presunta spesa indebita di denaro pubblico da parte del Sindaco dell'Aquila, Pierluigi. Al centro della polemica c'è la recente Notte Bianca a Scoppito, finanziata con 50.000 euro dal Comune dell'Aquila, somma che si aggiunge ai 35.000 euro già spesi nel 2023. Secondo l'Corti, la spesa è illegittima per due ragioni principali: Limiti territoriali di spesa: I comuni possono utilizzare fondi solo per eventi e progetti all'interno del proprio territorio. Dunque, il Comune dell'Aquila non può finanziare uno spettacolo a Scoppito, così come Scoppito non può farsi carico dell'illuminazione pubblica di Paganica. Regolamento comunale: Il regolamento dell'Aquila permette di concedere contributi solo alle associazioni con sede nel proprio comune.