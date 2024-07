Andria | Ilarione ed Ilaria sposi il poliziotto e la donna coraggiosa e determinata Matrimonio nei giorni scorsi

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Da profilo questura Barletta--Trani:(BAT):, la voglia di dirsi “Si”. La Polizia di Stato e il suo voler #essercisempre. Unstraordinario si è celebrato neitra due giovani innamorati,. Questa coppia speciale ha conquistato i cuori di tutti con la loro storia unica e rara.ventottenne originario di Trani, nonché, recente acquisto della Questura Bat, ha trovato l’amore della sua vita in, una trentenne di Canosa di Puglia,, malata sin da piccola di SMA 2. “Fin dal nostro primo incontro, ci siamo legati indissolubilmente e, può sembrare paradossale, ma la disabilità diè stata sempre un elemento che mi ha fatto pensare a quanto la vita, con le sue mille sfaccettature, abbia potuto regalarmi una persona come mia moglie, capace di comprendermi e di avere, come me, una visione priva di etichette, più comprensione verso sé stessi ed empatia verso il prossimo” le parole dello sposo.