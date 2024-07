Altro show di Sterbini Successo in Versilia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) SAN GIOVANNI Walter, il noto artista sangiovannese, prosegue nel suo "tour" di spettacoli e lo scorso settimana è stato in. Non sarà più la riviera ruggente degli anni 60 e 70, quella del mitico patron Renzo Bernardini e della sua "Bussola" delle Focette, o della Capannina al Forte, ma questo angolo di costa toscana mantiene ancor oggi un fascino del tutto particolare. A Lido di Camaiore si è tenuta "Fashion week 2024", con la regia della padrona di casa e manager Sonia Paoli: marchi prestigiosi, sfilate di moda, ospiti prestigiosi e tanta buona musica.ha tenuto brillantemente la scena per le tre serate previste, entusiasmando il numeroso pubblico presente, villeggianti e non. Prima con il collega grevigiano Aleandro Baldi, poi come unico vero protagonista.