Alloggi introvabili affitti alle stelle Anche l’indotto non trova casa

(Di sabato 6 luglio 2024) Sono la forza lavoro di un’economia d’eccellenza, ma stentano are unain affitto. Il controsenso di un territorio che può contare sui colossi della cantieristica ma che non riesce a dare risposte sociali a chi vi lavora. Stiamo parlando delle migliaia di lavoratori deldel settore navale e nautico, per i quali sta diventando difficilere uno dove dormire. Il volano turistico, che dal centro alla periferia ha trasformato migliaia di abitazioni in affittacamere e bed&breakfast, ha ridotto al lumicino le possibilità di ottenere una sistemazione in affitto. Le case in locazione sono poche, e quelle poche vengono ’offerte’ a canoni fuori portata. Così, ci si arrangia alla bell’e meglio: non è un mistero che nei quartieri periferici della città, piccoli appartamenti di 50 metri quadrati garantiscano un tetto sopra alla testa a sette, otto lavoratori contemporaneamente.