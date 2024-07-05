Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 20:30 (Di venerdì 5 luglio 2024) Viabilità 5 LUGLIO 2024 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA CASSIA E DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULL’AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ORA UN MESSAGGIO Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE ALTEZZA CERVETERI LADISPOLI VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA CASSIA E DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULL’AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE ALTEZZA CERVETERI LADISPOLI VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA PISANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E APRILIA VERSO LATINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULL’AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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