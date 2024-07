Traffico Roma del 05-07-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Luceverdeha trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare Code in corrispondenza dello svincolo di via Pontina sia lungo la carreggiata esterna sia in carreggiata internain coda anche su via Pontina per incidente tra raccordo anulare Spinaceto nelle due direzioni a nord della città auto in fila lungo la carreggiata interna del raccordo tra Cassia e via Salaria ancora rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e Settecamini in direzione Tivoli la polizia locale segnala in città rallenta in zona San Giovanni per incidente in via Merulana in corrispondenza di via Labicana ancora un incidente a Montesacro rallentata la circolazione in via valdossola trasporto pubblico questa sera prolungamento dell’orario di servizio delle linee metropolitane fino a 1:30 di notte per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitoluceverde.