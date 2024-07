TALE E QUALE SHOW 2024 | I NUOVI VIP PROVINATI DA CONTI E QUELLI SCARTATI IN PASSATO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 5 luglio 2024) Carlosta preparando. Tanti itra i personaggi dello spettacolo che ambiscono a trasformarsi su Rai1 nei miti della musica italiana e internazionale. Il fischio d’inizio è venerdì 27 settembre ma chi vedremo a? In giuria innanzitutto ritroveremo Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, oltre alla new entry Alessia Marcuzzi. Il suoBoomerissima non avrà una nuova edizione ma verrà replicato in estate su Rai1: un test per il futuro? Per ora lagirl tornerà su Rai2 nel 2025 con un format da definire. Passiamo ai provini. Tvblog riferisce che hanno sostenuto il provino Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, Beppe Quine le ex veline Elena Barolo e Costanza Caracciolo.