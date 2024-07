Sondaggi politici elettorali oggi 5 luglio 2024 | Michelle Obama unica alternativa per battere Trump in caso di ritiro di Biden

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024)è l’in grado diDonaldalle elezioni presidenziali Usa indidalla corsa alla Casa Bianca da parte del presidente uscente Joe: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Reuters/Ipsos. Mentre si discute sull’eventualeo meno da parte di Joe, infatti, ihanno provato a immaginare cosa potrebbe succedere nelin cui a sfidare Donaldfossero altri candidati. Se scendesse in campo l’ex First Lady otterrebbe il 50% contro il 39 per cento del tycoon. Kamala Harris, invece, verrebbe sconfitta per un punto: 42 per cento contro il 43% dell’ex presidente. Il governatore della California, Gavin Newsom, viene dato indietro di 3 punti, mentre la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, di 5.