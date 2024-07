Sigourney Weaver Sua Altezza di Hollywood | cinque ruoli iconici

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si autodefinisce “stangona”, dall’alto del suo metro e ottantadue, maè un gigante diin tutti i sensi possibili. Nata Susan Alexandra, newyorkese DOC, è figlia del dirigente della NBC Sylvester “Pat”e dell’attrice britannica Elizabeth Inglis, oltre che nipote dello scrittore ed attore Doodles. Ha iniziato a farsi chiamarenel 1963, ispirata da un personaggio minore de Il Grande Gatsby, romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Ha studiato teatro a Yale, e ha esordito sul grande schermo come comparsa in Io e Annie di Woody Allen. Pochi secondi in scena, che però le hanno portato fortuna. Quarantasette anni dopo, la Biennale di Venezia ha deciso di assegnarle il Leone d’Oro alla carriera, che riceverà nel corso della prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.