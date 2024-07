Si introducono in un condominio ‘armati’ di grimaldelli | beccati da Carabinieri fuori servizio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 luglio 2024)mentre siin uncon arnesi da scasso. La presenza di quei due uomini ha insospettito tredella Stazione di Monterotondo liberi dal, al punto da indurli a svolgere accertamenti su quei due soggetti. Dopo averli fermati, i militari li hanno trovati in possesso di attrezzi atti allo scasso e li hanno denunciati all’Autorità Giudiziaria.– repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Uno dei due era gravato da decreto di espulsione In seguito, però, i militari hanno svolto altre indagini su quei due uomini, un 47enne e un 30enne entrambi georgiani. Attività investigative che hanno fatto emergere come il primo dei due fosse stato precedentemente espulso dall’Italia, ma nonostante il decreto di espulsione, era riuscito a rientrare nel territorio nazionale senza alcuna autorizzazione.