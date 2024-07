Serie A 2024 - 2025 Calendario 1a 2a 3a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Marassi e Tardini: laA Enilive/25 parte da qui. Genoa-Inter e Parma-Fiorentina apriranno il programma della primaalle 18.30 di sabato 17 agosto, seguite da Empoli-Monza e Milan-Torino alle 20.45. Quattro partite anche domenica 18 agosto: Bologna-Udinese ed Hellas Verona-Napoli scenderanno in campo alle 18.30 con Cagliari-Roma e Lazio Venezia alle 20.45. La primasi chiuderà di lunedì con Lecce-Atalanta alle 18.30 e Juventus-Como alle 20.45.Stessa distribuzione di giorni e orari per la seconda, nel week end successivo: Parma-Milan e Udinese Lazio giocheranno sabato 24 agosto alle 18.30, mentre in serata toccherà a Inter-Lecce e Monza-Genoa. Domenica alle 18.30 Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta con un’interessantissima Napoli-Bologna alle 20.