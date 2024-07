Roma blitz della polizia in un centro massaggi | le escort si lanciano dalla finestra con un lenzuolo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024)in un: lesiQuella che sembra una scena da film si è svolta ieri a Ostia, dove duecinesi hanno tentato una fuga disperatadi unper evitare i controlli. Le due donne sono cadute sull’asfalto e sono state trasportate in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto vicino a piazza Sirio, tra gli appartamenti del comune sul litoraleno, dove le due ragazze ricevevano clienti per trattamenti personalizzati. Un via vai continuo, sia di giorno che di notte, aveva insospettito e esasperato i residenti, che hanno quindi sporto denuncia. Ieri, i poliziotti del distretto Lido hanno fatto irruzione al secondo piano dell’edificio durante un’operazione mirata contro la prostituzione.