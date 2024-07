Raffaele Giovanni tragica morte a nove mesi | l’ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata rilasciata la salma del piccoloD.A, il bimbo di appenaportato viamente alla vita. Effettuata l’autopsia sul piccolo corpicino, la famiglia potrà rendere, con il rito funebre che si terrà domani, sabato 6 luglio, alle ore 15:30 presso la Chiesa Madre di Montella, paese di residenza della famiglia originaria di Torella dei Lombardi. Conclusi gli accertamenti medico-legale l’unica notizia trapelata è che sembrerebbe che il bimbo avesse contratto il covid, ma sulle ragioni complessiva che hanno portato alladel piccolo i genitori hanno chiesto il massimo riserbo e rispetto per il proprio dolore. Ed infatti si dispensa anche dalle visite in casa, ma chiunque volesse porgere le condoglianze dalla famiglia potrà farlo solo in Chiesa.