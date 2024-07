Omoda 5 | ordini disponibili per il nuovo SUV crossover

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 5 luglio 2024) Al via gliper5, una nuova e interessante alternativa nel segmento dei SUV, pronta a conquistare il mercato europeo con dotazioni di serie ricche e opzioni di finanziamento vantaggiose La5 è la nuova rivale cinese nel segmento dei SUV, pronta a sfidare modelli affermati come Nissan Qashqai, Kia Sportage e Volkswagen Tiguan. Con un prezzo di partenza di 27.900 euro, quest’auto offre una combinazione di stile, tecnologia e prestazioni. La5 è equipaggiata con un motore 4 cilindri 1.6 TGDI turbo benzina che eroga una potenza massima di 108 kW e una coppia massima di 278 Nm, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce. Questo setup garantisce una guida fluida e dinamica. Il motore 1.6 TGDI è progettato per offrire un equilibrio tra potenza e efficienza.