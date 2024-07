Nuove cure per tumore al seno Her2+ esperti riuniti a Bologna

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024): Incontro promosso da Roche su terapie neoadiuvanti e sottocutanee– In Italia, circa il 20% dei casi di tumori alsono di tipo, una forma particolarmente aggressiva perché maggiormente in grado di recidivare e diffondersi in altri organi. Per trattarlo esistonoopportunità di cura che possono generare un impatto significativo sulla sopravvivenza, sulla qualità di vita delle pazienti e sull’efficienza dei centri ospedalieri per il Sistema sanitario. Di queste innovazioni si è parlato oggi alla tappa didel ciclo di incontri Dual Answpromosso da Roche, che ha riunitoe specialisti in una giornata di studi al Nh Hotel de la Gare, dopo aver toccato nei giorni scorsi anche Milano e Roma.