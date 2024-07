Nardi e Bottoni al Castello Due mostre vicine ma separate | Entrambi proiettati al passato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) I discendenti di Antonio Mariasi aggirano tra le sale delEstense. È divertenti vederli indicare i soggetti dipinti, riconoscervi i volti dei propri parenti, commuoversi tra gli anfratti di un allestimento che sa di casa. E d’altronde a Ferrara, ilè proprio di casa. Nato nel 1897 a Ostellato, l’illustratore e pittore attendeva un ritorno in città (il secondo, dopo la mostra dei 100 anni dalla nascita a Casa Frescobaldi, nel 1997), concretizzato nell’esposizione ‘Antonio Maria. I colori della vita’, curata da Pietro Di Natale e Vasilij Gusella, in collaborazione con l’Archivio Antonio Mariadi Roma. La scelta dei curatori di esporre per la maggior parte opere pittoriche, lasciando ai margini l’illustrazione (pure presente, ma in minor parte), si spiega anche alla luce del dialogo che è stato creato al, affiancando auna monografica di un pittore contemporaneo: Maurizio