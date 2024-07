Medvedev-Struff oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Daniilse la vedrà contro Jan-Lennardnel terzo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Il tedesco ha trascinato Jannik Sinner al tie-break del terzo poche settimane fa ad Halle e sull’erba è una mina vagante di questo torneo. Il russo non ha di certo impressionato nel suo match contro Alexandre Muller, in cui si è trovato per due volte a un punto dal finire sotto due set a zero., invece, è reduce da una convincente affermazione su Zhizhen Zhang. Tanti i precedenti, seppur molto datati. I due si sono affrontati tre anni fa proprio ai Championships con vittoria in quattro set dell’ex numero uno al mondo, ma nello stesso anno, ad Halle, vinse il tedesco in due set. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, venerdì 5 luglio, come secondo match dalle 12:30 sul Court n°2.